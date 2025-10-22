Confirman reprogramación y aforo del duelo entre O’Higgins y Coquimbo Unido en Rancagua

Tras diversas reuniones, la ANFP hizo oficial la reprogramación del partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido, a disputarse en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

Inicialmente el duelo estaba pactado para este sábado 25 de octubre a las 20:00 horas, pero el ente rector del fútbol chileno decidió cambiar la fecha y el horario, fijando el encuentro para el domingo 26 a las 18:30 horas.

Este cambio se debe a que el cuadro coquimbano podría salir campeón del torneo local en cancha, este fin de semana.

Si se produce un empate en el Clásico Universitario (programado para el domingo a las 12:30) y si después Coquimbo le gana a O’Higgins, los “Piratas” darán la vuelta olímpica en El Teniente.

El partido que se jugará en Rancagua tendrá un aforo para 11.000 personas. El club rancagüino destinó 1.500 localidades para los hinchas visitantes.