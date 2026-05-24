Los cuatro jugadores que serán sancionados por la pelea tras el triunfo de Colo Colo ante la UC
El juez José Cabero emitirá este lunes el informe donde identificará a los principales protagonistas del conflicto que se desató tras el pitazo final en el Claro Arena.
El triunfo de Colo Colo sobre la UC no solo tuvo consecuencias en torno a la tabla de posiciones, donde los albos son cómodos punteros de la Liga de Primera.
Esto considerando la pelea en la que se enfrascaron ambos planteles una vez terminado el compromiso.
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En términos prácticos, no hubo ningún expulsado producto de la trifulca, aunque eso podría cambiar este lunes.
Según información de ADN Deportes, el árbitro del encuentro, José Cabero, ya revisó las imágenes de TV para denunciar en su informe a los principales responsables.
Al respecto, el juez tendría anotados a los defensas de Colo Colo, Javier Méndez y Joaquín Sosa, más el zaguero de la UC Daniel González y el portero cruzado Vicente Bernedo como los que tuvieron mayor protagonismo en la gresca.
A priori, todos ellos figurarían como expulsados producto de la pelea y dependerá del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que se reunirá este martes, calibrar la cantidad de partidos que deberá purgar cada uno por su comportamiento en el clásico.
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