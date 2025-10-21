;

“Que nuestro aliento cruce la cordillera”: la gran noticia que Lanús le dio a sus hinchas para el partido ante la U

El cuadro granate abrirá las puertas de su estadio e instalará pantallas gigantes para ver el duelo de Copa Sudamericana.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcos Brindicci

El partido entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará este jueves en el Estadio Nacional, promete ser decisivo para ambas escuadras.

Pese a que el encuentro en el “Coliseo” de Ñuñoa no contará con público en las gradas debido a la sanción que la Conmebol aplicó a los azules tras los incidentes ocurridos en Avellaneda, el apoyo no faltará para el equipo argentino.

El cuadro granate anunció en sus redes sociales que abrirá las puertas del Estadio Ciudad de Lanús para que sus hinchas puedan ver el partido ante la U a través de pantallas gigantes.

El acceso será gratuito tanto para socios como para no socios, y dentro del recinto se realizarán distintas actividades para disfrutar la jornada.

Que nuestro aliento cruce la cordillera, grana de mi vida”, fue el eslogan bajo el cual el club anunció esta iniciativa para el duelo frente a Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

