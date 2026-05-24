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FOTOS. Era una de las máximas promesas del fútbol chileno y hoy se consagra campeón de la Champions League africana

Marcelo Allende fue parte del plantel del Mamelodi Sundowns que ganó la llave final ante el FAR Rabat.

Carlos Madariaga

Era una de las máximas promesas del fútbol chileno y hoy se consagra campeón de la Champions League africana

Era una de las máximas promesas del fútbol chileno y hoy se consagra campeón de la Champions League africana / ABDEL MAJID BZIOUAT

Un nombre que, para muchos hinchas, se “perdió” en su desarrollo pensando en el presente del fútbol chileno es Marcelo Allende.

El talentoso volante nacional despuntó en La Roja Sub 17 que jugó el Mundial 2015 y pese a dar el salto al extranjero, con pasos por México y Uruguay, nunca pudo consolidarse como opción del recambio en la adulta.

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En 2022, Allende sorprendió con una movida poco frecuente para los jugadores nacionales y fichó por el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Gracias a ello, ha sido tricampeón nacional y pudo disputar el Mundial de Clubes el año pasado.

Este domingo, Marcelo Allende concretó su éxito más resonante al coronarse campeón de la Champions League africana luego de jugar los últimos 45 minutos del 1-1 ante FAR Rabat de Marruecos, resultado que les permitió refrendar el 1-0 de la ida en Sudáfrica.

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Marcelo Allende solo ha podido jugar un partido por la selección chilena adulta, pero hoy por hoy es parte fundamental de unos elencos más dominantes del fútbol africano.

De hecho, el trofeo de la Champions League africana le permitirá al volante nacional disputar otros dos campeonatos de carácter global, como el próximo Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental.

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