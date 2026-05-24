Sustrajeron joyas y trofeos: chilenos son detenidos por robo a la casa de exnúmero 3 del mundo en tenis / Getty Images

Este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer la detención de tres chilenos por estar involucrados en el robo que sufrió el extenista argentino Juan Martín del Potro.

El hecho ocurrió el pasado 15 de mayo, cuando los delincuentes ingresaron a la casa familiar del exnúmero 3 del mundo en Tandil, Argentina.

De acuerdo a los antecedentes, los sujetos se llevaron artículos de alto valor como dinero, relojes, cadenas de oro, trofeos, medallas, entre otras cosas.

Uno de los delincuentes fue detenido en Chile, precisamente en la comuna de Lampa, mientras que el resto fue detenido en tierras argentinas.

Sin embargo, según informó la PDI, no se trata del primer robo de esta índole para los detenidos. De hecho, eran sujetos buscados por el FBI por ser parte de una banda especializada en el robo a casas de famosos jugadores de fútbol americano y de la NBA.

El comisario Enrique Gutiérrez de la OCN Interpol Chile, detalló que el trabajo entre varios países "permitió que existiera información fluida sobre modus operandi y datos para su identificación, por lo que estas personas enfrentarán a la justicia en Estados Unidos o Argentina, pues no tenían mayores antecedentes en Chile, al estar especializados en robos fuera de nuestras fronteras“.

“Repetían su modus operandi, entrando a casas que no tenían mayores niveles de seguridad y lo hacían cuando sus ocupantes no estaban en casa, por lo que analizaban el entorno de los hogares y chequeaban las redes sociales de sus potenciales víctimas para encontrar el momento ideal para entrar a los hogares”, concluyó.