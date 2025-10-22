Con cuatro que podrían volver a pelear un puesto: los 22 jugadores que Colo Colo tiene cedidos en otros clubes

La temporada 2025 de Colo Colo ha sido un desastre, por lo que en Blanco y Negro ya comenzaron los movimientos de planificación para el armado del plantel del próximo año.

Uno de los temas que colmará la agenda de la gerencia deportiva y del cuerpo técnico albo será la situación de la amplia lista de jugadores cedidos que deben regresar al club, asunto que ya se está analizando.

Entre los 22 futbolistas que actualmente suman minutos en otros equipos, hay al menos cuatro que podrían volver y pelear un puesto en el plantel que, de momento, dirige Fernando Ortiz.

En el caso de los porteros, Brayan Cortés (Peñarol) y Julio Fierro (Deportes Copiapó), tanto por parte del primero como del club uruguayo existe la intención de continuar y hacer efectiva la opción de compra. En cuanto al canterano que milita en la Primera B, podría regresar a Macul para competir con Fernando De Paul y Eduardo Villanueva.

Entre los jugadores que han destacado por su rendimiento, aparece Cristián Zavala, quien desde su llegada a Coquimbo Unido se ha consolidado como titular indiscutido en el puntero del torneo.

Otro que ha sorprendido es Lucas Soto, actual lateral derecho de Everton, quien tendría serias opciones de quedarse con ese sector de la defensa en desmedro de Mauricio Isla. Misma situación de Diego Ulloa, lateral izquierdo de Unión La Calera, que también ha sido seguido de cerca.

Los 22 jugadores que Colo Colo tiene cedidos en otros clubes