En la edición de Los Tenores de este martes 21 de octubre, nuestros panelistas estuvieron en un programa especial desde la sucursal en San Bernardo de Hyundai Camiones & Buses, donde comentaron la actualidad del fútbol chileno.

Pamela Juanita Cordero, Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas, escucharon la conferencia de prensa de Javier Altamirano en la previa del choque de los azules ante Lanús en Copa Sudamericana.

Además, comentaron el presente de Colo Colo y La Roja Femenina, donde Luis Mena contó como se gestó el regreso de Christiane Endler a la selección.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 21 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.