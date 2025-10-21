;

VIDEO. Los Tenores anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana

En el programa de este martes, nuestros panelistas estuvieron en un programa presencial desde la sede de Hyundai en San Bernardo, donde comentaron toda la actualidad del fútbol chileno.

En la edición de Los Tenores de este martes 21 de octubre, nuestros panelistas estuvieron en un programa especial desde la sucursal en San Bernardo de Hyundai Camiones & Buses, donde comentaron la actualidad del fútbol chileno.

Pamela Juanita Cordero, Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas, escucharon la conferencia de prensa de Javier Altamirano en la previa del choque de los azules ante Lanús en Copa Sudamericana.

Además, comentaron el presente de Colo Colo y La Roja Femenina, donde Luis Mena contó como se gestó el regreso de Christiane Endler a la selección.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 21 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

