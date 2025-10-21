;

VIDEOS. Al Arsenal le bastaron 15 minutos para desnudar las debilidades del Atlético de Madrid y golearlo en Champions League

El equipo del “Cholo” Simeone sigue sin encontrarse en la Copa de Europa.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Justin Setterfield - UEFA

La historia del Atlético de Madrid en la Champions League volvió a escribir una página oscura para los “Colchoneros” este martes.

Los dirigidos por el “Cholo” Simeone visitaron al Arsenal en Londres, y solo 15 minutos bastaron para que los locales se quedaran con un categórico 4-0 y mantuvieran su pleno de victorias.

La apertura de la cuenta para los “Gunners” fue obra de Gabriel Magalhães (57′), quien aprovechó una de las mejores armas del equipo de Mikel Arteta: el balón detenido.

Revisa también:

ADN

El segundo llegó a través de Gabriel Martinelli (64′), que tras una gran jugada individual de Myles Lewis-Skelly, remató de primera para vencer a Jan Oblak.

Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Viktor Gyökeres (67′ y 70′) cerró la goleada con un doblete, sellando el tercer triunfo consecutivo de los ingleses en la competencia.

Con este resultado, el Arsenal se mete entre los tres punteros (junto a PSG e Inter de Milán) con 9 puntos, mientras que el Atlético de Madrid ocupa el decimoctavo puesto con solo 3 unidades.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad