La historia del Atlético de Madrid en la Champions League volvió a escribir una página oscura para los “Colchoneros” este martes.

Los dirigidos por el “Cholo” Simeone visitaron al Arsenal en Londres, y solo 15 minutos bastaron para que los locales se quedaran con un categórico 4-0 y mantuvieran su pleno de victorias.

La apertura de la cuenta para los “Gunners” fue obra de Gabriel Magalhães (57′), quien aprovechó una de las mejores armas del equipo de Mikel Arteta: el balón detenido.

¡DE ARRIBA LO GANAN LOS GUNNERS! Gabriel Magalhães marcó de cabeza el 1-0 del Arsenal sobre Atlético de Madrid en la #Champions.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uu2NJ6UkxC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

El segundo llegó a través de Gabriel Martinelli (64′), que tras una gran jugada individual de Myles Lewis-Skelly, remató de primera para vencer a Jan Oblak.

¡QUÉ GOLAZO HIZO ARSENAL! Lewis-Skelly armó un verdadero JUGADÓN y asistió a Martinelli, que puso el 2-0 sobre Atlético de Madrid.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lwWR9diH0E — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Viktor Gyökeres (67′ y 70′) cerró la goleada con un doblete, sellando el tercer triunfo consecutivo de los ingleses en la competencia.

¡DOBLETE DE VIKTOR! Gyökeres marcó por duplicado y puso el 4-0 del Arsenal, que se florea ante Atlético de Madrid.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZaEJxPpCvP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

Con este resultado, el Arsenal se mete entre los tres punteros (junto a PSG e Inter de Milán) con 9 puntos, mientras que el Atlético de Madrid ocupa el decimoctavo puesto con solo 3 unidades.