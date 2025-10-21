VIDEOS. Al Arsenal le bastaron 15 minutos para desnudar las debilidades del Atlético de Madrid y golearlo en Champions League
El equipo del “Cholo” Simeone sigue sin encontrarse en la Copa de Europa.
La historia del Atlético de Madrid en la Champions League volvió a escribir una página oscura para los “Colchoneros” este martes.
Los dirigidos por el “Cholo” Simeone visitaron al Arsenal en Londres, y solo 15 minutos bastaron para que los locales se quedaran con un categórico 4-0 y mantuvieran su pleno de victorias.
La apertura de la cuenta para los “Gunners” fue obra de Gabriel Magalhães (57′), quien aprovechó una de las mejores armas del equipo de Mikel Arteta: el balón detenido.
El segundo llegó a través de Gabriel Martinelli (64′), que tras una gran jugada individual de Myles Lewis-Skelly, remató de primera para vencer a Jan Oblak.
Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Viktor Gyökeres (67′ y 70′) cerró la goleada con un doblete, sellando el tercer triunfo consecutivo de los ingleses en la competencia.
Con este resultado, el Arsenal se mete entre los tres punteros (junto a PSG e Inter de Milán) con 9 puntos, mientras que el Atlético de Madrid ocupa el decimoctavo puesto con solo 3 unidades.
