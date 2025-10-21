;

Deportes Limache responde con todo a la denuncia de La Serena: “Tratan de ganar por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en la cancha”

Los “tomateros” confían en que no serán sancionados y que podrán jugar la final de la Copa Chile, pese a la denuncia que hicieron los “papayeros”.

Deportes La Serena denunció a Deportes Limache ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Los “papayeros” alegan que los “tomateros” no cumplieron con los minutos que deben sumar los jugadores Sub 23, esto en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Chile.

Aquel duelo terminó 6-1 (8-1 global) a favor del elenco limachino, que avanzó a la final del certamen. Sin embargo, el conjunto granate pide que se les otorgue el triunfo y la clasificación a dicha final.

Deportes Limache responde a la denuncia

Este martes, a través de un comunicado oficial, Deportes Limache aseguró que sí cumplió con la regla del Sub 23, considerando los minutos que aporta el jugador Agustín Arce por haber sido citado al amistoso que jugó Chile contra Perú en La Florida.

“Deportes Limache cumplió a cabalidad con las bases, ya que el cumplimiento de la regla con el jugador Agustín Arce se encuentra avalada por la Gerencia de Ligas de la ANFP. Jamás ha existido el ánimo de burlar la normativa. Por ello fue que se hizo la consulta al organismo rector del fútbol chileno sobre la procedencia de poder contar o no con el jugador en cuestión, quien la respaldó”, señalaron los “tomateros”.

“Incluso, el jugador Agustín Arce participó de todo el proceso previo al Mundial Sub 20, desde principios de septiembre, jugando posteriormente todos los partidos que nuestra selección disputó en citada competencia, sumado a la citación al combinado adulto. Por ello, y en base a la carga de partidos que traía el jugador, era muy difícil que se encontrara en condiciones de jugar un nuevo encuentro”, agregó la escuadra limachina.

“Cómo institución lamentamos profundamente que equipos estén tomando como norma permanente el tratar de ganar por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en la cancha”, añadieron.

Por último, Deportes Limache anunció que “entregaremos todos los antecedentes ante los organismos judiciales de la ANFP para defendernos de esta acusación, donde tenemos la certeza, el convencimiento y la tranquilidad de que el 8 a 1 global ganado en cancha será ratificado y disputaremos, por primera vez en nuestra historia institucional, una final de Copa Chile”.

