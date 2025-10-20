Mauricio Pinilla sin filtro contra el DT de Colo Colo: “Señor Ortiz, se lo digo en su cara: no sea vendehumo”

El exjugador de la Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, Mauricio Pinilla, se fue con todo en contra de Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, luego de sus declaraciones tras el partido ante Coquimbo Unido.

“Estamos en el mejor y único equipo grande del país. Si eso no te motiva, es preocupante”, señaló el DT en conferencia de prensa tras caer ante los “piratas”, palabras que hicieron rabiar al exdelantero de La Roja.

“El último comentario es de un vendehumo que ya no tiene argumentos futbolísticos y, cuando su equipo es un desastre, tiene que sacar eso”, arremetió Pinilla en su programa de ESPN.

“Que el equipo grande, que no sé qué más... es el típico humo. Es una locura tener que aferrarse a esas barbaridades sabiendo que el equipo es un desastre. ¿Para qué? No tiene ningún sentido”, agregó, notoriamente enfadado.

Para finalizar, refiriéndose directamente al entrenador de los albos, dijo: “Señor Ortiz, se lo digo en su cara: no sea vendehumo. Acá en Chile ya no le compramos a ustedes; ustedes ya pasaron de moda”.