Este martes, se disputó la primera tanda de partidos de la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League 2025-26 que, al margen del duelo entre Barcelona y Olympiacos, tuvo como protagonistas a varios de los clubes más poderosos de Europa.

El campeón vigente del certamen, París Saint-Germain, se mantuvo firme en su defensa del título y goleó por 7-2 en su visita a Bayer Leverkusen, resultado que le permite seguir en lo más alto de la tabla con puntaje perfecto (9).

Los goles del equipo de Luis Enrique fueron obra de Willian Pacho (7′), Désiré Doué (41′, 45+3′), Khvicha Kvaratskhelia (44’), Nuno Mendes (50’), Ousmane Dembélé (66′) y Vitinha (89′), mientras que los descuentos del cuadro alemán llegaron gracias a un doblete de Aleix García (38′, 54′).

En otro de los duelos más atractivos de la jornada, Arsenal obtuvo una contundente victoria por 4-0 como local ante Atlético de Madrid, mediante los goles de Gabriel Magalhães (57′), Gabriel Martinelli (64′) y un doblete de Viktor Gyökeres (67′, 70′).

Inter de Milán hizo lo propio y venció por 4-0 a Royale Union Saint-Gilloise en Bélgica, por medio de Denzel Dumfries (41′), Lautaro Martínez (45+1′), Hakan Çalhanoğlu (53′) y Francesco Pio Esposito (76′). Los “Gunners” y los “Nerazzurri” también son líderes con 9 unidades.

Además, Manchester City también se sumó a los festejos y derrotó por 2-0 como visitante a Villarreal, con los tantos de Erling Haaland (17’) y Bernardo Silva (40′). La gran sorpresa del día la dio Napoli, que sufrió una dura caída por 6-2 ante PSV.

Revisa los resultados de este martes 21 de octubre en la Champions League

Barcelona 6–1 Olympiacos FC

Kairat Almaty 0–0 Pafos FC

Arsenal 4–0 Atlético Madrid

Bayer Leverkusen 2–7 Paris Saint-Germain

FC København 2–4 Borussia Dortmund

Newcastle United 3–0 Benfica

PSV Eindhoven 6–2 Napoli

Royale Union Saint-Gilloise 0–4 Inter de Milán

Villarreal 0–2 Manchester City

Así está la tabla de posiciones de la Champions League

Paris Saint-Germain – 9 pts. Inter – 9 pts. Arsenal – 9 pts. Borussia Dortmund – 7 pts. Manchester City – 7 pts. FC Bayern München – 6 pts. Newcastle United – 6 pts. Real Madrid – 6 pts. Barcelona – 6 pts. Qarabağ – 6 pts. PSV Eindhoven – 4 pts. Tottenham Hotspur – 4 pts. Olympique de Marseille – 3 pts. Club Brugge KV – 3 pts. Sporting CP – 3 pts. Eintracht Frankfurt – 3 pts. Liverpool – 3 pts. Atlético Madrid – 3 pts. Chelsea – 3 pts. Galatasaray – 3 pts. Atalanta – 3 pts. Napoli – 3 pts. Royale Union Saint-Gilloise – 3 pts. Juventus – 2 pts. Bodø/Glimt – 2 pts. Pafos FC – 2 pts. Bayer Leverkusen – 2 pts. AS Monaco – 1 pts. Villarreal – 1 pts. Slavia Praha – 1 pts. FC København – 1 pts. Olympiacos FC – 1 pts. Kairat Almaty – 1 pts. Benfica – 0 pts. Athletic Club – 0 pts. AFC Ajax – 0 pts.



