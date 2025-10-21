Luis Mena revela cómo convenció a Christiane Endler para volver a La Roja Femenina: “Hace mucho tiempo...”

Luis Mena, entrenador de la selección chilena femenina, anticipó el debut de La Roja en la nueva Liga de Naciones de la Conmebol y reveló como se gestionó el regreso de Christiane Endler, a casi dos años de su bullado retiro tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Para la vuelta de Tiane trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la selección”, explicó el DT en conferencia de prensa.

“Ella me lo comentó también en su momento, que necesitaba ese descanso, y después de a poco fuimos convenciéndola. Nos reunimos acá cuando ella estuvo en Santiago, conversamos con ella, le dimos su espacio y la llamé personalmente para ver si estaba la posibilidad de volver y aceptó con muchas ganas”, agregó.

En esa línea, Mena detalló que “ella hace mucho tiempo que había tomado la decisión de que quería volver a la competencia. Tiene un sentido de pertenencia con la selección increíble y eso también le hizo tomar esta decisión de poder volver. Nuestro discurso siempre fue que las puertas las tenía abierta y así con todas las jugadoras”.

“Hoy día en esta nómina quizás hay jugadoras súper importantes que se quedaron afuera, pero siempre las estamos mirando. Esta va a ser una competencia bien importante y distinta a las fechas FIFA anteriores, que muchas veces se jugaban dos partidos amistosos”, añadió.

El técnico de La Roja Femenina también adelantó los primeros duelos de la Liga de Naciones contra Venezuela, el próximo viernes 24 de octubre, y luego frente a Bolivia, el martes 28 del mismo mes. “Hoy día son dos partidos que son por los puntos y que valen realmente para ir sumando con el sueño que tenemos todos de llevar a Chile al Mundial, y Tiane también está convencida de eso”, sostuvo.

“Sabemos que es un torneo distinto y estamos muy emocionados por lo que se va a transmitir. Es algo inédito, primera vez que se hace este torneo eliminatorio y el desafío lo tomamos de esa manera. Queremos clasificar a un Mundial, sin duda. Es el objetivo mayor”, concluyó Luis Mena.