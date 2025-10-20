;

VIDEO. Los Tenores, entre el título de Marruecos en Mundial Sub 20 y la victoria de Coquimbo Unido sobre Colo Colo en el Campeonato Nacional

En el programa de este lunes, nuestros panelistas comentaron la consagración de los africanos frente a Argentina, conversaron con la embajadora marroquí en Chile y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 20 de octubre, nuestros panelistas comentaron la conclusión del Mundial Sub 20 en nuestro país, donde Marruecos se impuso por 2-0 a Argentina en la final.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas, conversaron con Kenza Elghali, embajadora marroquí en Chile, y supieron de las reacciones argentinas tras ser nuevamente subcampeones en el Estadio Nacional

Además, analizaron la derrota de Colo Colo frente a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, las palabras de Fernando Ortiz en conferencia de prensa y los descargos de Arturo Vidal.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 20 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también votaron una versión del Futbolómetro de ADN.

