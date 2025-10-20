En la edición de Los Tenores de este lunes 20 de octubre, nuestros panelistas comentaron la conclusión del Mundial Sub 20 en nuestro país, donde Marruecos se impuso por 2-0 a Argentina en la final.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas, conversaron con Kenza Elghali, embajadora marroquí en Chile, y supieron de las reacciones argentinas tras ser nuevamente subcampeones en el Estadio Nacional

Además, analizaron la derrota de Colo Colo frente a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, las palabras de Fernando Ortiz en conferencia de prensa y los descargos de Arturo Vidal.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 20 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también votaron una versión del Futbolómetro de ADN.