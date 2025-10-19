Colo Colo no pudo repetir lo hecho en la primera rueda y cayó ante Coquimbo Unido, en un partido que deja a los albos con serias complicaciones para meterse en una copa internacional.

Fernando Ortiz, entrenador del “Cacique”, analizó el encuentro en conferencia de prensa, donde se mostró disconforme con lo hecho en los segundos 45 minutos y dejó un potente mensaje a sus dirigidos.

“Se lo dije recién a los jugadores: hicimos un gran primer tiempo, donde no pudimos encontrar el gol, pero insistimos siempre por todos lados, con mucha presión en todo el campo”, comenzó diciendo el DT.

“En el segundo tiempo fue todo al revés. No hicimos lo que yo quiero y pretendo como equipo. Sabíamos al rival que enfrentábamos y lo que han hecho durante el torneo, pero no supimos descifrar en ningún momento por dónde, y eso es tarea mía”, agregó sobre el desarrollo del encuentro.

En esa línea, y apelando a la gran primera parte de su equipo, el técnico afirmó: “Tengo que trabajar para saber qué pasó, pero a mi modo de ver, ellos se llevan los tres puntos con muy poco”.

Además, al ser consultado sobre un posible cansancio mental en el plantel, sentenció: “Estamos en el mejor y único equipo grande del país. Si eso no te motiva, es preocupante. Pero tenemos que dar vuelta la página y comenzar a pensar en la siguiente final”.