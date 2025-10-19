;

AUDIO. “Estamos en el único grande del país, si eso no te motiva...”: el duro mensaje de Fernando Ortiz tras perder con Coquimbo Unido

“En el segundo tiempo no hicimos lo que yo quiero y pretendo como equipo”, afirmó el DT de Colo Colo en conferencia de prensa.

Javier Catalán

Fernando Ortiz en conferencia de prensa

Fernando Ortiz en conferencia de prensa

02:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colo Colo no pudo repetir lo hecho en la primera rueda y cayó ante Coquimbo Unido, en un partido que deja a los albos con serias complicaciones para meterse en una copa internacional.

Fernando Ortiz, entrenador del “Cacique”, analizó el encuentro en conferencia de prensa, donde se mostró disconforme con lo hecho en los segundos 45 minutos y dejó un potente mensaje a sus dirigidos.

“Se lo dije recién a los jugadores: hicimos un gran primer tiempo, donde no pudimos encontrar el gol, pero insistimos siempre por todos lados, con mucha presión en todo el campo”, comenzó diciendo el DT.

Revisa también:

ADN

En el segundo tiempo fue todo al revés. No hicimos lo que yo quiero y pretendo como equipo. Sabíamos al rival que enfrentábamos y lo que han hecho durante el torneo, pero no supimos descifrar en ningún momento por dónde, y eso es tarea mía”, agregó sobre el desarrollo del encuentro.

En esa línea, y apelando a la gran primera parte de su equipo, el técnico afirmó: “Tengo que trabajar para saber qué pasó, pero a mi modo de ver, ellos se llevan los tres puntos con muy poco”.

Además, al ser consultado sobre un posible cansancio mental en el plantel, sentenció: “Estamos en el mejor y único equipo grande del país. Si eso no te motiva, es preocupante. Pero tenemos que dar vuelta la página y comenzar a pensar en la siguiente final”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad