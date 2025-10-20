;

En Lanús ya palpitan el choque ante la U de Chile por Copa Sudamericana: “Lo mejor es que las cosas pasen dentro del campo de juego”

Carlos Izquierdoz apuntó a un desarrollo normal de la llave de semifinales del torneo continental.

Carlos Madariaga

En Lanús ya palpitan el choque ante la U de Chile por Copa Sudamericana: “Lo mejor es que las cosas pasen dentro del campo de juego”

En Lanús ya palpitan el choque ante la U de Chile por Copa Sudamericana: “Lo mejor es que las cosas pasen dentro del campo de juego” / LUIS ROBAYO

Lanús vive un momento dulce a nivel deportivo, afianzados como líderes del grupo B del Torneo de Clausura en Argentina tras ganarle a Godoy Cruz.

Por lo mismo, el granate llega motivado a la llave de semifinales de Copa Sudamericana, donde el jueves visitarán a la U de Chile por la ida del cruce continental, en un vacío Estadio Nacional.

Revisa también:

ADN

“No perdemos ni tiempo en desenfocarnos o tratar de entender lo que sucede. Queremos ir a jugar donde sea, en las condiciones que nos toque y tratar de hacerlo de la mejor manera”, aseguró el central de Lanús, Carlos Izquierdoz, apuntando a que los incidentes del cruce de los azules ante Independiente no sean factor.

“Esos temas administrativos no corren por nuestra cuenta. Sabemos lo que pasó entre la U e Independiente, entendemos que los futbolistas de la U no tienen nada que ver”, remarcó el ex Boca Juniors.

“Hay que bajar una línea de paz, de calma, es un deporte que amamos y lo mejor es que las cosas pasen dentro del campo de juego, que no pase a mayores. Ese es el mensaje que tenemos que bajar y aceptar lo que dice el reglamento”, cerró Carlos Izquierdoz, ya poniendo el foco en el cruce ante la U de Chile.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad