En Lanús ya palpitan el choque ante la U de Chile por Copa Sudamericana: “Lo mejor es que las cosas pasen dentro del campo de juego” / LUIS ROBAYO

Lanús vive un momento dulce a nivel deportivo, afianzados como líderes del grupo B del Torneo de Clausura en Argentina tras ganarle a Godoy Cruz.

Por lo mismo, el granate llega motivado a la llave de semifinales de Copa Sudamericana, donde el jueves visitarán a la U de Chile por la ida del cruce continental, en un vacío Estadio Nacional.

“No perdemos ni tiempo en desenfocarnos o tratar de entender lo que sucede. Queremos ir a jugar donde sea, en las condiciones que nos toque y tratar de hacerlo de la mejor manera”, aseguró el central de Lanús, Carlos Izquierdoz, apuntando a que los incidentes del cruce de los azules ante Independiente no sean factor.

“Esos temas administrativos no corren por nuestra cuenta. Sabemos lo que pasó entre la U e Independiente, entendemos que los futbolistas de la U no tienen nada que ver”, remarcó el ex Boca Juniors.

“Hay que bajar una línea de paz, de calma, es un deporte que amamos y lo mejor es que las cosas pasen dentro del campo de juego, que no pase a mayores. Ese es el mensaje que tenemos que bajar y aceptar lo que dice el reglamento”, cerró Carlos Izquierdoz, ya poniendo el foco en el cruce ante la U de Chile.