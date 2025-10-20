;

VIDEO. Embajadora de Marruecos en Chile y el apoyo chileno en el Mundial Sub 20: “Parecía que estábamos jugando en nuestro país”

Kenza Elghali conversó con Los Tenores, donde agradeció el gran recibimiento que los chilenos le dieron a su selección juvenil.

Javier Catalán

Marruecos se ganó el corazón de todos los chilenos durante el Mundial Sub 20, culminando su histórica participación al consagrarse campeón del torneo juvenil frente a Argentina en la final.

La embajadora del país africano en Chile, Kenza Elghali, conversó este lunes con Los Tenores, donde se refirió al gran cariño que recibieron por parte de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

“Quiero agradecer a todo Chile, a la excelente organización. Es un modelo para todos los países de la región y del mundo. Uno veía todo el estadio rojo apoyándonos, parecía que estábamos jugando en una ciudad de Marruecos”, comenzó diciendo.

En los primeros partidos éramos 60 marroquíes en el estadio, pero después era un recinto lleno de chilenos apoyando, y parecía que todos eran de Marruecos. Los jugadores me decían que Chile era un país hermano y que estaban en deuda con ellos”, agregó la emisaria.

Sobre cómo se dieron las celebraciones en su país natal, comentó que “las celebraciones duraron hasta como las tres de la mañana. En una ciudad los hinchas durmieron en la calle, pero es porque es la primera vez que un país gana, además en América, que se conoce como la cuna del fútbol”.

Además, Kenza Elghali concluyó entregando las claves para que un proyecto deportivo funcione. “Para que cualquier cosa tenga esta fortaleza, debe ser una política a largo plazo. Esta visión del rey de Marruecos, que desde que llegó se orientó en los jóvenes y el deporte, es uno de los componentes más importantes para ir construyendo poco a poco”, sentenció la embajadora en Los Tenores.

