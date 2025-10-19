Arturo Vidal jugó 67 minutos en el partido donde Colo Colo cayó ante Coquimbo Unido, encuentro tras el cual lamentó el resultado en el Francisco Sánchez Rumoroso.

“Nosotros en el primer tiempo fuimos super superiores a ellos, pero no entró la pelota y para ganar hay que meter los goles. En el segundo tiempo nos desordenamos. De dentro de la cancha parecía que en cualquier momento íbamos a meter el gol y ellos lo consiguieron de una pelota parada”, aseguró en zona mixta.

“Fue un partido difícil, contra un equipo que por algo está primero, se merecen el puesto en el que están. Ojalá puedan ser campeones”, planteó el “Rey Arturo”, que también alabó a Matías Palavecino, una de las figuras de Coquimbo Unido.

“Si se da la oportunidad de que venga a Colo Colo sería bueno, es un jugador que lo ha hecho espectacular este año. Tiene mucha calidad, fue difícil marcarlo. Hablando con él se ve que es un muchacho humilde”, planteó, apuntando a sacar lecciones de la caída de cara a lo que queda en la temporada.

“Nosotros queríamos ganar, a eso vinimos desde el primer minuto, pero no se logró. Tenemos que prepararnos para las seis finales que nos quedan y a este paso nos va a ir bien. Tenemos que concretar sí, pero el equipo se ve mucho mejor”, recalcó.

Arturo Vidal y su futuro

El “Rey Arturo” aprovechó la circunstancia para, ante la consulta de ADN Deportes, aclarar su participación en la Kings League. “Es un proyecto que me gusta. Están varias leyendas del fútbol, estar ahí para mí es un privilegio. Mi participación va a ser de acá y si tengo un momento libre viajaré a Brasil, pero jamás voy a salir de un entrenamiento de Colo Colo”, enfatizó.

Además, pese a que semanas atrás abrió las puertas a dejar el club a final de año descartó tener puesto el foco en irse.

“No estoy afuera de Colo Colo, lo que dije el otro día fue porque lo pensaba, estamos a seis partidos de meternos en la copa internacional, pero estoy super cómodo”, cerró Arturo Vidal.