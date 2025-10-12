;

Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile: cruces, horarios y estadios confirmados

Francia, Argentina, Colombia y Marruecos son las selecciones que siguen en carrera por el título planetario.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 ya tiene a sus semifinalistas. Francia, Argentina, Colombia y Marruecos son las selecciones que siguen en carrera por el título planetario.

Este domingo, los franceses vencieron 2-1 a Noruega en Valparaíso, mientras que el combinado marroquí se impuso por 3-1 sobre Estados Unidos, en Rancagua.

Ayer sábado, la Albiceleste derrotó 2-0 a México en el Estadio Nacional y los colombianos superaron por 3-2 a España en Talca.

Revisa también:

ADN

Mundial Sub 20 Chile 2025: así se jugarán las semifinales

Miércoles 15 de octubre

Marruecos vs. Francia | 17:00 horas | Estadio Elías Figueroa, Valparaíso

Argentina vs. Colombia | 20:00 horas | Estadio Nacional, Santiago

Los ganadores de cada llave disputarán la gran final del Mundial Sub 20 el próximo domingo 19 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad