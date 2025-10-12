Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile: cruces, horarios y estadios confirmados
Francia, Argentina, Colombia y Marruecos son las selecciones que siguen en carrera por el título planetario.
El Mundial Sub 20 de Chile 2025 ya tiene a sus semifinalistas. Francia, Argentina, Colombia y Marruecos son las selecciones que siguen en carrera por el título planetario.
Este domingo, los franceses vencieron 2-1 a Noruega en Valparaíso, mientras que el combinado marroquí se impuso por 3-1 sobre Estados Unidos, en Rancagua.
Ayer sábado, la Albiceleste derrotó 2-0 a México en el Estadio Nacional y los colombianos superaron por 3-2 a España en Talca.
Revisa también:
Mundial Sub 20 Chile 2025: así se jugarán las semifinales
Miércoles 15 de octubre
Marruecos vs. Francia | 17:00 horas | Estadio Elías Figueroa, Valparaíso
Argentina vs. Colombia | 20:00 horas | Estadio Nacional, Santiago
Los ganadores de cada llave disputarán la gran final del Mundial Sub 20 el próximo domingo 19 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.