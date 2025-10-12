;

VIDEO. Francia logra ajustada victoria sobre Noruega y se cita con Marruecos en las semifinales del Mundial Sub 20

La selección francesa completó el cuadro de los 4 mejores del torneo juvenil.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

Este domingo por la noche, Francia se convirtió en el último semifinalista del Mundial Sub 20 de Chile luego de vencer 2-1 a Noruega en cuartos de final, duelo que se jugó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El combinado francés comenzó ganando el partido con la anotación de Saimon Bouabré, al minuto 19. El mismo jugador estiró la ventaja de su equipo marcando otro gol a los 37′.

Revisa también:

ADN

Lo que parecía un triunfo tranquilo para los galos, cambió cuando los noruegos lograron descontar al minuto 83, con un tanto de Rasmus Holten. Sin embargo, a la selección escandinava no le alcanzó para llegar al empate.

Así las cosas, Francia avanza a las semifinales y será rival de Marruecos, que hoy eliminó a Estados Unidos. Argentina y Colombia disputarán la otra llave de semis de este Mundial Sub 20 que se está jugando en tierras chilenas.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad