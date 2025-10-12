Este domingo por la noche, Francia se convirtió en el último semifinalista del Mundial Sub 20 de Chile luego de vencer 2-1 a Noruega en cuartos de final, duelo que se jugó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El combinado francés comenzó ganando el partido con la anotación de Saimon Bouabré, al minuto 19. El mismo jugador estiró la ventaja de su equipo marcando otro gol a los 37′.

Lo que parecía un triunfo tranquilo para los galos, cambió cuando los noruegos lograron descontar al minuto 83, con un tanto de Rasmus Holten. Sin embargo, a la selección escandinava no le alcanzó para llegar al empate.

Así las cosas, Francia avanza a las semifinales y será rival de Marruecos, que hoy eliminó a Estados Unidos. Argentina y Colombia disputarán la otra llave de semis de este Mundial Sub 20 que se está jugando en tierras chilenas.