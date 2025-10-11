;

Colombia da el golpe y elimina a España para clasificar a las semifinales del Mundial Sub 20

La gran figura del partido fue Néiser Villarroel, quien marcó un hat-trick para darle la victoria a la selección colombiana en Talca.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

Este sábado, Colombia se transformó en el primer semifinalista del Mundial Sub 20 de Chile tras derrotar 3-2 a España en cuartos de final, duelo que se disputó en el Estadio Fiscal de Talca.

Néiser Villarroel abrió la cuenta para la selección colombiana al minuto 38, pero el combinado español reaccionó en el inicio del segundo tiempo, remontando el marcador con goles de Rayane Belaid (56′) y Jan Virgili (59′).

Sin embargo, los cafetaleros contaron con un inspirado Néiser Villarroel, quien terminó marcando un hat-trick: anotó el empate parcial a los 64′ y a los 89’ convirtió el gol del triunfo para su equipo.

De esta manera, Colombia bajó a España de la lucha por el título y en semifinales enfrentará a Argentina o México.

