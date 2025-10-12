Deportes Limache humilla a La Serena en su propia casa y se cita con Huachipato en la final de la Copa Chile 2025

Este domingo, en el Estadio La Portada, Deportes Limache selló su paso a final de la Copa Chile 2025 tras golear 6-1 a Deportes La Serena, en el duelo de vuelta de semifinales.

El cuadro limachino logró este abultado triunfo gracias a los goles de Facundo Pons (3′ y 56′), Daniel Castro (9′ y 54′), Luis Guerra (70′) y Felipe Fritz (81′). Juan Fuentes (23′) descontó para el elenco granate, que sufrió la expulsión de Fernando Dinamarca al minuto 62.

La llave terminó 8-1 a favor de los “tomateros”, que en la ida ganaron 2-0. De esta manera, el equipo que dirige Víctor Rivero jugará la final del certamen contra Huachipato, que viene de eliminar a Audax Italiano.

Con esta definición, la Copa Chile tendrá un campeón inédito, ya que Deportes Limache y Huachipato nunca han ganado el trofeo. Los “acereros” estuvieron cerca en 2013, cuando perdieron la final ante Deportes Iquique.