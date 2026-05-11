Inesperada salida en CHV: figura del canal se despide con sentido mensaje y deja en duda su futuro

El meteorólogo Javier Cordero Corsi anunció su salida como presentador regular de CHV Tiempo, espacio en el que formaba parte del equipo de meteorología de Chilevisión junto a figuras como Allison Gohler, Eduardo Sáez y Vanessa Noé.

La noticia fue confirmada por el propio profesional durante el domingo, a través de un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Aunque no detalló los motivos de su salida de pantalla, dejó entrever que su vínculo con el área meteorológica del canal no termina de manera definitiva.

Javier Cordero Corsi deja la pantalla de CHV Tiempo

En su publicación, Javier Cordero Corsi partió con un mensaje dirigido a sus seguidores y al equipo con el que compartió este ciclo televisivo. “Queridos amigos, hoy cierro un ciclo muy importante como presentador regular de CHV Tiempo”, escribió.

El meteorólogo explicó que su paso por la pantalla comenzó como una labor de fines de semana y terminó transformándose en una experiencia relevante para su desarrollo profesional y personal. “Fue un tiempo de mucho aprendizaje, presión, de compartir con grandes profesionales y, sobre todo, de conectar con el público desde un lugar distinto”, señaló.

Cordero llegó a El Tiempo a mediados de 2023, aunque su debut frente a las cámaras se concretó en abril del año siguiente. Desde entonces, se integró al equipo encargado de entregar los pronósticos y análisis meteorológicos en la señal privada.

En su despedida, también tuvo palabras de gratitud para quienes lo acompañaron durante este período. “Ahora lo importante es refugiarse en la gratitud y atesorar esta oportunidad”, expresó, destacando el cariño recibido por parte del público.

Pese al anuncio, el meteorólogo fue claro en que no se trata necesariamente de un adiós definitivo. “No me den por perdido porque seguiré por aquí listo para saltar a la cancha cuando sea necesario”, afirmó.