Dos detenidos tras choque contra poste en Quinta Normal en plena persecución policial: tránsito se mantiene restringido

Durante la madrugada de este domingo, una persecución policial terminó con un violento accidente de tránsito en la comuna de Quinta Normal, luego de que un automóvil que escapaba de Carabineros chocara contra una camioneta y posteriormente impactara un poste del alumbrado público.

El procedimiento se registró en el sector de Costanera Sur, donde personal policial inició el seguimiento del vehículo por razones que están siendo investigadas. En medio de la huida, el conductor perdió el control y protagonizó la colisión.

Producto del impacto, el automóvil terminó con daños de consideración, mientras que la camioneta involucrada también resultó afectada. Además, el choque provocó daños en infraestructura pública del sector.

A raíz de la emergencia, Transporte Informa reportó cerca de las 06:53 horas una restricción de la pista derecha en Costanera Sur al oriente , próximo al cruce de Presidente Balmaceda, debido a la colisión de vehículos.

Tras el accidente, Carabineros concretó la detención de dos personas que se desplazaban en el vehículo perseguido. De momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron la persecución policial.