;

VIDEO. Gol con “túnel” al arquero incluido: Iván Morales anota ante River Plate y le da el triunfo a Sarmiento en Argentina

El delantero chileno marcó el único tanto del partido.

Daniel Ramírez

@casarmientoof

@casarmientoof

Este domingo, Sarmiento derrotó a River Plate en su estadio con un solitario gol del chileno Iván Morales, por la fecha 12 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

La anotación del ex Colo Colo llegó al minuto 30. Tras un error de Franco Armani, el delantero nacional aprovechó el rebote y le hizo un “túnel” al portero de los “Millonarios”, marcando así el único tanto del partido.

Revisa también:

ADN

Morales fue titular y salió reemplazado a los 67′ del segundo tiempo. Mientras que en River, Paulo Díaz arrancó desde el inicio y jugó todo el encuentro.

Con esta victoria, Sarmiento llegó a 15 puntos y por ahora se ubica en el octavo puesto de la tabla. En tanto, el equipo que dirige Marcelo Gallardo tiene 18 unidades y marcha quinto.

Revisa el gol de Iván Morales ante River Plate

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad