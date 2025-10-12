VIDEO. Gol con “túnel” al arquero incluido: Iván Morales anota ante River Plate y le da el triunfo a Sarmiento en Argentina
El delantero chileno marcó el único tanto del partido.
Este domingo, Sarmiento derrotó a River Plate en su estadio con un solitario gol del chileno Iván Morales, por la fecha 12 del Torneo Clausura del fútbol argentino.
La anotación del ex Colo Colo llegó al minuto 30. Tras un error de Franco Armani, el delantero nacional aprovechó el rebote y le hizo un “túnel” al portero de los “Millonarios”, marcando así el único tanto del partido.
Revisa también:
Morales fue titular y salió reemplazado a los 67′ del segundo tiempo. Mientras que en River, Paulo Díaz arrancó desde el inicio y jugó todo el encuentro.
Con esta victoria, Sarmiento llegó a 15 puntos y por ahora se ubica en el octavo puesto de la tabla. En tanto, el equipo que dirige Marcelo Gallardo tiene 18 unidades y marcha quinto.
Revisa el gol de Iván Morales ante River Plate
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.