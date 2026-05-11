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Francia y EE.UU. confirman casos de hantavirus en pasajeros de crucero: cepa Andes genera alerta sanitaria

Autoridades sanitarias confirmaron casos positivos de hantavirus tras el desembarco del MV Hondius. La variante detectada puede transmitirse entre personas.

Juan Castillo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Las autoridades sanitarias de Francia y Estados Unidos confirmaron casos positivos de hantavirus vinculados a pasajeros del crucero MV Hondius, luego de que un grupo fuera desembarcado y repatriado desde Tenerife.

La situación encendió las alertas por la detección de la cepa Andes, presente en América Latina y con capacidad de transmisión entre personas.

La ministra de Salud francesa, Stéphanie Rist, informó que una pasajera francesa dio positivo tras presentar un agravamiento en su estado de salud. Según explicó, la condición de la mujer “lamentablemente se deterioró esta noche” y las “pruebas dieron positivo” por hantavirus.

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Pasajeros fueron aislados y autoridades rastrean contactos

De acuerdo con la autoridad sanitaria francesa, cinco ciudadanos de ese país fueron repatriados y quedaron hospitalizados en aislamiento en París. “Están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio”, detalló Rist, quien agregó que permanecerán aislados “hasta nuevo aviso”, por al menos 15 días.

Francia también identificó a una veintena de contactos estrechos. Entre ellos figuran ocho pasajeros del vuelo del 25 de abril entre Santa Helena y Johannesburgo, quienes fueron aislados rápidamente, y otros 14 del tramo entre Johannesburgo y Ámsterdam.

La ministra pidió a este último grupo comunicarse con las autoridades sanitarias. “Pedimos que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento”, afirmó.

Además del caso francés, Estados Unidos confirmó que uno de los 94 ocupantes del barco desembarcados el domingo también dio positivo. Según el Departamento de Salud estadounidense, se trata de un caso leve detectado mediante prueba PCR.

La variante detectada corresponde a la cepa Andes del hantavirus, cuyo período de incubación puede extenderse hasta seis semanas. A diferencia de otras variantes, esta puede transmitirse entre personas, aunque las autoridades recalcaron que el riesgo epidémico sigue siendo bajo.

El hantavirus suele transmitirse por contacto con heces, orina o saliva de roedores. Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos específicos, pero las autoridades insistieron en que este escenario no es comparable a la pandemia de covid-19.

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