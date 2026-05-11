Exministra de la Corte de Apelaciones choca contra cafetería en La Reina: habría acelerado por error al estacionar

Durante la tarde de este domingo, la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Viviana Toro Ojeda, protagonizó un accidente de tránsito en un Strip Center de la comuna de La Reina, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en Avenida Fernando Castillo Velasco, en donde –por causas que se investigan– Toro colisionó contra la cafetería “Don Felipe”.

Desde Carabineros informaron que la exministra realizaba una maniobra para estacionar cuando habría confundido los pedales de su automóvil, acelerando por equivocación.

Una trabajadora herida

A causa de esto, el vehículo terminó dentro de la cafetería, resultando con heridas leves en una pierna una de las trabajadoras, quien “fue trasladada en ambulancia hasta el SAR La Reina, consciente y sin riesgo vital”, dice el parte policial, según consignó T13.