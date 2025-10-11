;

Argentina corta la ilusión de México y se mete de lleno en las semifinales del Mundial Sub 20

La selección argentina se impuso con autoridad en el Estadio Nacional. Será rival de Colombia en la ronda de los 4 mejores del torneo juvenil.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes - FIFA

Este sábado por la noche, Argentina se inscribió en las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile, luego de vencer con autoridad a México en cuartos de final, en el Estadio Nacional.

Con goles de Maher Carrizo (9′) y Mateo Silvetti (56′), la Albiceleste se impuso por 2-0 sobre el combinado mexicano, que venía de eliminar a La Roja en octavos de final.

De esta forma, la selección argentina cortó la ilusión de los aztecas y se citó con Colombia en la ronda de los 4 mejores del torneo juvenil.

Por las semifinales del Mundial Sub 20, argentinos y colombianos se enfrentarán el próximo miércoles 15 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

