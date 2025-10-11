Argentina corta la ilusión de México y se mete de lleno en las semifinales del Mundial Sub 20

Este sábado por la noche, Argentina se inscribió en las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile, luego de vencer con autoridad a México en cuartos de final, en el Estadio Nacional.

Con goles de Maher Carrizo (9′) y Mateo Silvetti (56′), la Albiceleste se impuso por 2-0 sobre el combinado mexicano, que venía de eliminar a La Roja en octavos de final.

De esta forma, la selección argentina cortó la ilusión de los aztecas y se citó con Colombia en la ronda de los 4 mejores del torneo juvenil.

Por las semifinales del Mundial Sub 20, argentinos y colombianos se enfrentarán el próximo miércoles 15 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Revisa los goles del triunfo de Argentina sobre México

¡GOOOL DE ARGENTINA!



Maher Carrizo tomó el rebote que dejó Ochoa y le ROMPIÓ EL ARCO para el 1-0 sobre México en Santiago. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/pT36Ozj8SJ — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 11, 2025