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Carabinero de franco balea de gravedad a dos delincuentes en Colina: logró frustrar encerrona a su familia

El funcionario policial llegaba junto a su esposa e hija a su vivienda en el sector de calle La Viñeta cuando fue interceptado por tres delincuentes armados.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante la noche de este domingo, un carabinero de franco repelió a disparos una encerrona mientras llegaba junto a su familia a su domicilio en la comuna de Colina. Dos de los presuntos asaltantes resultaron heridos de gravedad tras el enfrentamiento.

Concretamente, el hecho ocurrió en el sector de calle La Viñita, cuando el funcionario policial —un capitán de Carabineros— arribó en automóvil acompañado de su esposa e hija.

En ese momento, un vehículo tipo SUV se cruzó en su camino y desde él descendieron tres sujetos armados, quienes intentaron concretar el robo.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, el oficial utilizó su arma de servicio para defenderse y disparó en varias oportunidades contra los delincuentes, frustrando el asalto.

Tras el intercambio de disparos, se confirmó que dos integrantes de la banda fueron trasladados a distintos recintos asistenciales con heridas de gravedad. Uno de ellos ingresó con un impacto balístico en el cuello, mientras que el segundo presentaba un disparo en la zona del riñón.

Carabineros y la Fiscalía quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar la participación de los involucrados.

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