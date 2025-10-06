En la edición de Los Tenores de este lunes 6 de octubre, nuestros panelistas comentaron el gran presente de la Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla, luego de que golearan al Barcelona en la última fecha de La Liga de España y abrieron el debate de si el “Niño Maravilla” debe volver a ser citado por La Roja.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron el presente de Chile en el Mundial Sub 20 tras la clasificación a octavos de final pese a perder con Egipto.

Además, conversaron con Jaime García, entrenador de Huachipato, que se convirtió en el primer finalista de la Copa Chile 2025 tras vencer a Audax Italiano.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 6 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.