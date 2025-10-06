;

VIDEOS. Los Tenores, entre el presente de La Roja en el Mundial Sub 20 y la conversación con Jaime García

En el programa de este lunes, nuestros panelistas anticiparon el cruce de Chile ante México de este martes, comentaron el presente de los chilenos en Sevilla y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 6 de octubre, nuestros panelistas comentaron el gran presente de la Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla, luego de que golearan al Barcelona en la última fecha de La Liga de España y abrieron el debate de si el “Niño Maravilla” debe volver a ser citado por La Roja.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron el presente de Chile en el Mundial Sub 20 tras la clasificación a octavos de final pese a perder con Egipto.

Revisa también:

ADN

Además, conversaron con Jaime García, entrenador de Huachipato, que se convirtió en el primer finalista de la Copa Chile 2025 tras vencer a Audax Italiano.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 6 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad