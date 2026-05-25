A un año del histórico tornado: Puerto Varas conmemora la catástrofe y alcanza un 75% de avance en su reconstrucción

Con una emotiva ceremonia conmemorativa realizada en la intersección de las calles Terraplén y Walker Martínez (una de las zonas más golpeadas por la catástrofe), la comunidad de Puerto Varas recordó el primer aniversario del tornado que afectó a la ciudad el 25 de mayo de 2025.

El fenómeno climático, categorizado como EF-1 con vientos de entre 138 y 178 km/h, es considerado por los expertos y las autoridades como una de las emergencias meteorológicas más significativas y atípicas registradas en el sur de Chile en las últimas décadas.

El paso del tornado dejó a su paso severos daños materiales, concentrados en la destrucción de techumbres, colapso de infraestructura pública, locales comerciales afectados y deterioro en sectores patrimoniales, además de cortes masivos del suministro eléctrico que afectaron a decenas de familias de la comuna.

Balance del proceso de reconstrucción

Durante el último año, el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado significó la movilización de más de $13.000 millones de pesos.

Estos fondos fueron destinados de forma directa a la reparación de viviendas siniestradas, apoyo económico a los emprendedores locales que perdieron su sustento, restauración de los espacios públicos afectados, fortalecimiento de los equipos de primera respuesta y la recuperación del patrimonio urbano.

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, entregó un balance positivo respecto a la velocidad de respuesta tras la crisis: “Hoy, a un año de esa fecha, hemos logrado ejecutar un 75% de ese plan”.

Hizo hincapié en que, “con gestión, con foco, podemos ejecutar planes exitosos de reconstrucción en nuestro país. Estamos muy agradecidos y orgullosos de poder haber superado esta emergencia de esta manera”.

El edil detalló que la dimensión habitacional de los damnificados se encuentra completamente resuelta, al igual que los programas de apoyo al emprendimiento.

El 25% restante del plan se concentrará en inversiones de infraestructura urbana de largo aliento, cuyas obras civiles proyectan iniciar su construcción durante los próximos meses (lo que incluye hitos clave como la próxima licitación para reponer el Mercado Pío Nono).

El relato de los vecinos

El hito conmemorativo también estuvo marcado por los testimonios de los residentes de los sectores afectados, quienes revivieron los momentos de terror e incertidumbre.

Emma Trapp, vecina de la zona, relató lo complejo que ha sido el proceso de retorno a la normalidad, especialmente para la población de la tercera edad: “Han sido momentos muy, muy, muy difíciles”.

“Más a la edad que lamentablemente nos tocó a nosotros, mayores de 55 o 60 años para arriba. Cuando tú ves destruido tu techo, dices: ¿Cómo vamos a partir de nuevo?“, reflexionó.

Asimismo, aprovechó la instancia para agradecer el masivo despliegue logístico que operó en la zona cero tras el paso del tornado: “Me quedo corta para poder agradecer a todas las instituciones“.

Homenaje a los equipos de emergencia

La actividad de conmemoración finalizó con la entrega de distinciones y reconocimientos a las diversas instituciones de voluntariado y de orden público que colaboraron activamente durante las primeras horas de la catástrofe.

El cierre del hito estuvo marcado por un emotivo e imponente toque de sirenas por parte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas, el cual resonó en toda la costanera en memoria de las familias damnificadas y como agradecimiento a la resiliencia de la comunidad puertovarina para ponerse de pie.