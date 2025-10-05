;

VIDEOS. Con gol de Alexis Sánchez: Sevilla da el golpe y goleó a un mermado Barcelona en La Liga

El chileno anotó el primero desde los 12 pasos.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Quality Sport Images

La Liga continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada dejando mucho para analizar.

Durante el desarrollo de la fecha 8, uno de los cruces más llamativos fue el del Sevilla contra el Barcelona, dos clubes con historia y que luchan en lo alto de la tabla.

Los blanquirrojos se hicieron fuertes en casa y supieron quedarse con la victoria por un marcador final de 4-1 ante los ‘Culés’.

La apertura de la cuenta llegó a los 13 minutos desde un penal (cobrado posterior revisor del VAR) luego de una falta de Ronald Araújo sobre Isaac Romero dentro del área.

El encargado en patear fue nada más y nada menos que Alexis Sánchez, quien no falló desde los 12 pasos e hizo cumplir la ley del ex.

A los 36′ cayó el segundo en los pies del propio Romero, quien pudo definir ante una floja marca dentro del área tras un centro preciso por la izquierda de Ruben Vargas (asistencia).

Antes de irse al descanso, a los 45′+7, llegó el descuentos en los pies de Marcus Rashford, quien sacó un potente y ajustado zurdazo de primera tras un centro al vértice del área chica de Pedri (asistencia).

Ya en el segundo tiempo, a los 76 minutos, Robert Lewandowski falló un penal que significaba el empate transitorio. Tras un repiqueteo en la carrera, el polaco envió el balón afuera al intentar ajustarla muy a la derecha del portero.

En el minuto 90 cayó el tercero en los pies de José Ángel Carmona, quien emprendió carrera por la banda en una contra y, cuando todos esperaban un centro, sacó un ajustado remate rasante que venció al portero.

Sobre el final del encuentro, al 90′+6, Akor Adams, quien había ingresado desde el banco, liquidó con el 4-1 definitivo. Pudo definir libre de marca a la altura del punto penal tras un centro de Chidera Ejuke (asistencia).

Con este resultado, el Sevilla se posiciona cuarto con 13 puntos a la espera de lo que puedan hacer sus perseguidores en la liga. En tanto, el Barcelona quedó segundo con 19 pts., por debajo del Real Madrid con los mismos partidos.

Gabriel Suazo fue titular todo el partido y Alexis Sánchez abandonó el terreno al 90′+3. Ambos chilenos mostraron un gran nivel.

