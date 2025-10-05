;

VIDEOS. En busca de un título inédito: Huachipato supera una batalla ante Audax Italiano para clasificar a la final de la Copa Chile

Los acereros pudieron revertir la desventaja inicial en la llave contra los itálicos, que fallaron un penal en los descuentos para haber llevado el cruce al desempate.

Carlos Madariaga

En busca de un título inédito: Huachipato supera una batalla ante Audax Italiano para clasificar a la final de la Copa Chile

En busca de un título inédito: Huachipato supera una batalla ante Audax Italiano para clasificar a la final de la Copa Chile / Daniel Pino/UnoNoticias

Cerca de 4.500 espectadores fueron testigos este domingo de un intenso choque entre Huachipato y Audax Italiano, donde los sureños se impusieron 4-2 para obtener el cupo en la final de la Copa Chile 2025.

El partido comenzó de mejor manera para los visitantes, fundamentalmente por licencias en la zaga acerera, que complicaban su futuro tras el 1-0 de la ida en La Florida.

Revisa también:

ADN

Fue así como a los 12 minutos, un error en la salida de Nicolás Vargas le permitió a Eduardo Vargas quedar mano a mano para el primer tanto itálico.

Sin embargo, Huachipato tuvo en Lionel Altamirano a una figura clave para reaccionar en la llave: el ex Deportes La Serena sacudió a su equipo con un bombazo desde fuera del área a los 26 minutos; y luego, ya con los aurinegros en control del juego, anotó a los 39 minutos para igualar la llave.

Huachipato minimizó el despliegue de Audax Italiano y en el comienzo de la segunda mitad, mediante golpe de cabeza, Renzo Malanca ponía el 3-2 en la llave para los de Jaime García.

Con semejante faena ofensiva, los de Talcahuano parecían tener la clasificación en el bolsillo. Sin embargo, tras una dudosa falta sobre Alexis González, Leonardo Valencia cambió el penal por gol a los 79 minutos, igualando el global para Audax Italiano.

Pese al golpe, los sureños siguieron insistiendo y tuvieron premio a los 89 minutos, cuando Jimmy Martínez jugó rápido un tiro libre, habilitando a Maximiliano Gutiérrez para el 4-3 en el global de la llave.

Aun así, Audax Italiano intentó una última reacción y en el quinto minuto de agregado, Gastón Philippe sancionó un muy leve toque sobre Eduardo Vargas y nuevamente cobró penal para los floridanos.

Sin embargo, Rodrigo Odriozola fue el héroe para Huachipato tras contener el disparo de Leonardo Valencia, permitiéndole al cuadro sureño clasificarse a la final donde buscarán el primer título de Copa Chile en su historia.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad