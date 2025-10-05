En busca de un título inédito: Huachipato supera una batalla ante Audax Italiano para clasificar a la final de la Copa Chile / Daniel Pino/UnoNoticias

Cerca de 4.500 espectadores fueron testigos este domingo de un intenso choque entre Huachipato y Audax Italiano, donde los sureños se impusieron 4-2 para obtener el cupo en la final de la Copa Chile 2025.

El partido comenzó de mejor manera para los visitantes, fundamentalmente por licencias en la zaga acerera, que complicaban su futuro tras el 1-0 de la ida en La Florida.

Fue así como a los 12 minutos, un error en la salida de Nicolás Vargas le permitió a Eduardo Vargas quedar mano a mano para el primer tanto itálico.

⚪🟢⚽ ¡TURBOMAN!



Eduardo Vargas abrió la cuenta para Audax Italiano ante Huachipato, por la vuelta de semifinales de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025, en este #MatchdayDomingo.



Disfruta de lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/w510qzXqRr — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 5, 2025

Sin embargo, Huachipato tuvo en Lionel Altamirano a una figura clave para reaccionar en la llave: el ex Deportes La Serena sacudió a su equipo con un bombazo desde fuera del área a los 26 minutos; y luego, ya con los aurinegros en control del juego, anotó a los 39 minutos para igualar la llave.

🔵⚫⚽ ¡TREMENDO MISIL!



Lionel Altamirano se mandó este golazo para Huachipato, y la igualdad ante Audax Italiano, por la vuelta de semifinales de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025, en este #MatchdayDomingo.



Disfruta de lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/MFRg2difH2 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 5, 2025

Huachipato minimizó el despliegue de Audax Italiano y en el comienzo de la segunda mitad, mediante golpe de cabeza, Renzo Malanca ponía el 3-2 en la llave para los de Jaime García.

🔵⚫💥 ¡REMONTADA ACERERA!



Renzo Malanca apareció y mediante golpe de cabeza puso el 3-1 parcial de Huachipato ante Audax Italiano, que lo instala en la fina de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025. ¡Partidazo en Talcahuano!



Disfruta de lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/yhLdCMM5Mx — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 5, 2025

Con semejante faena ofensiva, los de Talcahuano parecían tener la clasificación en el bolsillo. Sin embargo, tras una dudosa falta sobre Alexis González, Leonardo Valencia cambió el penal por gol a los 79 minutos, igualando el global para Audax Italiano.

🟢🇮🇹💢 ¡DRAMATISMO EN TALCAHUANO!



Leo Valencia no se pone nervioso y coloca el 3-3 global entre Audax Italiano y Huachipato, en la vuelta de semifinales de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025. ¡Por ahora, HAY PENALES!



Disfruta de lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/fN5UefI9mW — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 5, 2025

Pese al golpe, los sureños siguieron insistiendo y tuvieron premio a los 89 minutos, cuando Jimmy Martínez jugó rápido un tiro libre, habilitando a Maximiliano Gutiérrez para el 4-3 en el global de la llave.

Aun así, Audax Italiano intentó una última reacción y en el quinto minuto de agregado, Gastón Philippe sancionó un muy leve toque sobre Eduardo Vargas y nuevamente cobró penal para los floridanos.

Sin embargo, Rodrigo Odriozola fue el héroe para Huachipato tras contener el disparo de Leonardo Valencia, permitiéndole al cuadro sureño clasificarse a la final donde buscarán el primer título de Copa Chile en su historia.