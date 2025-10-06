“Alexis Sánchez es la estrella que quiero llegar a ser... Todos lo hemos visto jugar en la élite del fútbol”

Alexis Sánchez atraviesa un verdadero renacer futbolístico con la camiseta del Sevilla. Este domingo, el delantero chileno volvió a ser decisivo al abrir el marcador en la victoria por 4-1 sobre Barcelona, cosechando múltiples elogios en España.

A costa de buenas actuaciones, tanto el cuerpo técnico como los hinchas del cuadro andaluz se han manifestado positivamente sobre el tocopillano. Y ahora, fue uno de sus compañeros quien se rindió ante la trayectoria del “Niño Maravilla”.

Se trata del delantero nigeriano Akor Adams, quien concedió una entrevista a AS y puso al chileno como un ejemplo a seguir en el camarín del equipo de Nervión. “Creo que todos en el vestuario lo hemos visto jugar en la élite del fútbol”, comenzó declarando el futbolista de 25 años sobre Sánchez.

“Tener a alguien así con nosotros es muy importante. Para mí lo es porque tiene toda la experiencia que yo quiero adquirir, es la estrella que yo quiero ser. Ha estado en lo más alto, lo ha visto todo", continuó.

Luego, Adams reveló las conversaciones que ha tenido con el goleador histórico de La Roja. “Habla conmigo, me dice: “Prueba así la próxima vez, ¿qué piensas? ¿Por qué lo hiciste de esa forma?”, contó.

“Tener este tipo de conversaciones con un jugador tan experimentado es muy valioso, no solo para mí, sino para todos en el vestuario. Alexis es muy importante. Creo que es muy profesional y no ha hablado mucho de eso. Para él siempre se trata de dar lo mejor para el Sevilla. Si marca, si asiste o si ayuda al equipo, eso llegará“, añadió.