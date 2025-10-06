;

Insólito: partidos de las ligas de España e Italia se jugarán fuera de Europa tras autorización de la UEFA

Villarreal y Barcelona jugarán en Estados Unidos, mientras que Como y Milan se enfrentarán en Australia.

Daniel Ramírez

Insólito: partidos de las ligas de España e Italia se jugarán fuera de Europa tras autorización de la UEFA

Insólito: partidos de las ligas de España e Italia se jugarán fuera de Europa tras autorización de la UEFA / Flor Tan Jun

Este lunes, la UEFA anunció que aprobó, de manera excepcional, las solicitudes que realizaron las federaciones de fútbol de España e Italia, para que los partidos Villarreal-Barcelona y Como-Milan se jueguen fuera de Europa.

La propuesta consiste en que Villarreal y Barcelona se enfrenten en Miami, Estados Unidos, mientras que Como y Milán lo hagan en Perth, Australia. Ambos encuentros, válidos por la liga española e italiana respectivamente, se disputarían el 21 de diciembre de este año.

A través de un comunicado, la UEFA manifestó su “clara oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen”. No obstante, aprobó la idea porque el marco regulatorio de la FIFA no es claro sobre cómo actuar frente a estos casos.

Revisa también:

ADN

“Dado que el marco normativo pertinente de la FIFA —actualmente en revisión— no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido”, señaló el ente rector del fútbol europeo.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, indicó: “Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones”.

“Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local”, agregó Ceferin.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad