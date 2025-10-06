Insólito: partidos de las ligas de España e Italia se jugarán fuera de Europa tras autorización de la UEFA / Flor Tan Jun

Este lunes, la UEFA anunció que aprobó, de manera excepcional, las solicitudes que realizaron las federaciones de fútbol de España e Italia, para que los partidos Villarreal-Barcelona y Como-Milan se jueguen fuera de Europa.

La propuesta consiste en que Villarreal y Barcelona se enfrenten en Miami, Estados Unidos, mientras que Como y Milán lo hagan en Perth, Australia. Ambos encuentros, válidos por la liga española e italiana respectivamente, se disputarían el 21 de diciembre de este año.

A través de un comunicado, la UEFA manifestó su “clara oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen”. No obstante, aprobó la idea porque el marco regulatorio de la FIFA no es claro sobre cómo actuar frente a estos casos.

“Dado que el marco normativo pertinente de la FIFA —actualmente en revisión— no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido”, señaló el ente rector del fútbol europeo.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, indicó: “Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones”.

“Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local”, agregó Ceferin.