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“Lo contaré públicamente, se lo merece por flaite”: periodista se tira con todo contra Monserrat Álvarez

La conductora de “Buenos Días a Todos” habría tenido una confrontación con otra profesional de las comunicaciones.

Felipe Romo

“Lo contaré públicamente, se lo merece por flaite”: periodista se tira con todo contra Monserrat Álvarez

Monserrat Álvarez se convirtió en uno de los rostros más representativos de la televisión actual gracias a su trabajo en el principal matinal de TVN “Buenos Días a Todos”.

Sin embargo se levantó una dura crítica hacia la periodista en la reciente edición de “Sígueme”, donde la comunicadora Julia Vial contó un cruce que tuvo con ella.

“Lo que me hizo a mí es de una ordinariez. A mí no me cae bien. Yo voy a contarlo públicamente hoy día, sí, se lo merece por flaite”, comenzó diciendo.

La periodista contó que esta situación comenzó debido a una conversación que mantuvo con Daniela Aránguiz, quien emitió un “epíteto” contra Álvarez, quien habría interpretado que fue Vial quien lo emitió.

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La comunicadora siguió su relato y contó que esto ocurrió en el contexto de la Teletón en un “ambiente buena onda”.

Ella (Álvarez) espera que terminemos de dar la entrevista, se cruza y me dice: ‘Julia, quiero hablar contigo’. Es que estaba viendo tu programa y encuentro que te desubicaste. Nunca te había visto así, hablar con esa furia, con esa rabia. ¿Qué te crees? Tratárme de estúpida”, lanzó.

Vial habría tratado de explicar que no fue ella quien emitió el comentario, algo que escaló a una acalorada discusión.

“Lo que me pasa es que yo esa palabra no la ocupo. No es parte de mi lenguaje. Entonces, yo creo que tú malinterpretaste, escuchaste a otra persona decir eso y me estás a mí recriminando”, agregó.

La periodista se sinceró y dijo que encontró esta situación “una ordinariez” al tratarse de la Teletón.

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