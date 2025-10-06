“El reglamento está aprobado cinco meses antes del torneo”: FIFA responsabiliza a los países por confusión en la clasificación del Mundial Sub 20 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El pasado viernes, la duda reinó en torno al cierre del grupo A, donde Chile finalmente terminó clasificándose a los octavos de final del Mundial Sub 20.

Aunque Egipto festejó eufóricamente, La Roja se quedó con el segundo lugar de la zona por tener menos tarjetas amarillas del elenco africano.

Al respecto, mucho se apuntó respecto de la poca claridad de los criterios de desempate marcados por FIFA, lo cual fue desestimado desde el ente rector del fútbol mundial.

“El reglamento está aprobado cuatro, cinco meses antes del torneo y está comunicado a todos los equipos en ese mismo período. Está muy claro en el sitio de FIFA, en inglés, español, francés, alemán. Los criterios son claros”, explicó Roberto Grassi, Jefe de Torneos Juveniles de FIFA, apuntando a los países como los que se complicaron en torno a cómo se resolvió la clasificación a octavos de final.

“Tenemos siete criterios y acá llegamos al sexto, estuvimos muy cercanos a un sorteo, pero esto es el fútbol”, cerró el representante de la orgánica planetaria.