Este jueves, Universidad Católica y Ñublense se pondrán al día en el Campeonato Nacional cuando se enfrenten en el Claro Arena, en un partido válido por la fecha 19 del torneo.

La UC buscará mantener su buen momento desde la llegada de Daniel Garnero, que le ha permitido escalar a los puestos altos de la tabla. En conferencia de prensa, el defensor Daniel González anticipó el duelo.

“Obviamente, es una ilusión para nosotros. Si bien el campeonato está muy lejos porque Coquimbo se escapó por muchos puntos, nosotros tenemos que ir paso a paso. Primero está Ñublense y ya después veremos”, comenzó diciendo el zaguero acerca de la posibilidad de luchar por el segundo puesto y un cupo a la Copa Libertadores.

Sobre estas semanas de pausa por el Mundial Sub 20, comentó que “fue un receso medio inusual, algo a lo que no estamos acostumbrados. Trabajamos la idea que quiere el profe; también nos sirvió para ponernos a punto físicamente, lo que es súper bueno a esta altura del año, cuando ya estamos en la recta final”.

“Tuvimos alzas individuales que ayudaron a la cohesión del grupo, y eso hizo que nos esté yendo mejor. La idea del profe Garnero nos ha dado frutos; tenemos harta confianza, que era algo que nos faltaba también”, agregó sobre el alza de rendimiento que han tenido en la segunda rueda.

Además, se refirió a la localía en el Claro Arena, destacando lo bien que le ha hecho al equipo. “Es emocionante, la verdad. El marco de gente, el ambiente que se genera… es muy bonito. Si bien yo no soy de casa, te deja muy buenas sensaciones. Me atrevería a decir que es el estadio más lindo de Chile actualmente; espero que pueda haber más estadios así”, sentenció Daniel González.