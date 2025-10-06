Arturo Vidal dispara contra Córdova y rechaza la idea de que Pellegrini sea el DT de La Roja: “No creo que sea el hombre indicado”

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, se pronunció sobre la búsqueda del nuevo técnico de la selección chilena y rechazó de lleno dos nombres que han sonado en las últimas semanas: Nicolás Córdova y Manuel Pellegrini.

“No me gusta (Córdova). No está preparado para la selección de un país”, señaló el “King” en diálogo con TNT Sports, durante un evento de Nike que se llevó a cabo el fin de semana.

En la misma línea, el mediocampista criticó al actual DT de La Roja Sub 20 por lo que ha mostrado su equipo en el Mundial. “Se le ha complicado en la Sub 20... No hay una idea, no hay una forma de atacar, una forma de defender”, mencionó.

Además, Arturo Vidal mostró su rechazo a la idea de que Manuel Pellegrini asuma la banca de la selección chilena. “Siempre se nombra, pero no creo que sea el hombre indicado. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección. A nivel de clubes le ha ido muy bien, todos lo sabemos. Prefiero que siga en lo que está, lo ha hecho muy bien”, sostuvo.

Sobre el proyecto que él quiere ver en La Roja, el volante comentó: “Lo indicado sería tener un nexo entre exfutbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, pero en Chile es difícil”.

Por último, el futbolista de 38 años aseguró que sigue disponible para defender la camiseta de Chile. “Yo sigo jugando al fútbol. Mientras siga jugando, voy a estar preparado para la selección y dispuesto a ayudar en lo que sea”, concluyó.