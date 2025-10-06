Huachipato logró la clasificación a la final de la Copa Chile tras vencer en una intensa llave de semifinales con Audax Italiano, lo que fue valorado por el DT de los sureños, Jaime García, en diálogo con Los Tenores.

“Sentí que el balón aéreo desde los costados les estaba haciendo daño y empezamos a buscar por esa línea. Supimos manejar en momentos que nos tuvieron bien complicados, los dos brindamos un buen espectáculo en las dos áreas”, explicó el entrenador nacional, que apuntó a la necesidad de ir tomando ritmo aun cuando al club acerero se le complicó la pelea en varios frentes en la temporada.

“Nos costó, los dos frentes te van complicando por un tema de logística, de plata, armar los viajes. Es lo que nos está costando en Chile. Estamos jugando poco. No tenemos partidos internacionales, no sacamos a cadetes, una juvenil, una sub 18. Cada jugador que se va lo hace sin cariños. Si sale bueno, listo. Si es más o menos, no sé. Tenemos pocos partidos y cuando nos aprietan para volver a jugar se te reduce todo, cuando quieres rotar no están preparados, sigues jugando con los mismos y hay un desgaste. Tenemos que jugar más, hacer que el jugador tenga un campeonato más, no sé cómo”, reflexionó Jaime García, quien aprovechó de alabar a uno de sus jugadores, Maximiliano Gutiérrez.

“Le he ido entregando herramientas que le pueden servir. Tiene una velocidad que no muchos en Chile tienen. Es un jugador que trabaja para irse afuera. No trabaja para triunfar en Chile. Es super sencillo”, enfatizó.

“Acá los chicos no quieren ir a estudiar y él tiene la cabeza en otro lado, está centrado, sabe lo que quiere, se queda entrenando más, es abierto a los consejos. Es un cabro muy diferente. Juega como si estuviera en la sub 17. Le digo que juegue como llegó acá, como un niño, así no piensas en la plata, en autos, en huevadas (...) Hay que apretarlo, regalonearlo y tratar que saque la mejor virtud que tiene”, apuntó el DT de Huachipato.

El momento de La Roja Sub 20

En la charla con Los Tenores, Jaime García desestimó responsabilizar a Nicolás Córdova del presente del elenco nacional en el Mundial, sino que apuntó a la formación de jugadores en el país.

“Hace tres años vengo hablando de este tema, de cómo viajan, cómo entrenan, cómo comen. No les entregamos nada y a una selección llegan con ripios tremendos, porque no te entregan todo. Queremos todo y el fútbol no es así, lo que nos está pasando viene de algo más profundo: canchas, gimnasios, viajes, hoteles, lugares de entrenamiento. Entreguémosles cosas buenas y que el niño sepa que esta es la manera de llegar arriba”, comentó, apuntando a que la selección juvenil tiene elementos rescatables.

“Han tenido errores y también momentos muy buenos de fútbol. No han llegado. Falta trabajo. No sé si la sub 20 es la foto, viene de más arriba, queda seguir trabajando en el fútbol chileno”, cerró Jaime García.