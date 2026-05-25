Este lunes, Fernando Díaz fue presentado como nuevo entrenador de Deportes Concepción, con la clara misión de sacar al equipo de la zona de descenso y asegurar la permanencia en la categoría.

El “Nano”, gracias a su amplia trayectoria en el fútbol chileno, tomó la compleja decisión de asumir el desafío de rescatar al “León de Collao” pese al delicado momento deportivo, aunque reconoció que esta no era su primera alternativa para volver a dirigir.

Durante la conferencia de prensa de su presentación, el extécnico de Deportes Iquique reveló que tenía una importante oferta para continuar su carrera en el fútbol asiático, pero los conflictos bélicos en la zona terminaron frenando la operación.

“Hasta la segunda semana de marzo yo estaba un poco comprometido con unas opciones que tenía en Asia, en Emiratos Árabes y Malasia. Me jugué esa opción porque desde lo económico era muy bueno, entonces decidí no escuchar ninguna otra opción”, afirmó el estratega chileno.

“Lamentablemente no contaba con que habían guerras allá y una semana antes de viajar comenzaron los bombardeos. Entonces ahí empecé a ver algunas opciones que estaban de esta parte y ahora estoy acá, seducido por muchas cosas”, complementó, explicando por qué finalmente no se concretó su salida al extranjero.

Sobre el por qué decidió asumir el complejo momento de los lilas, aseguró que “esta es mi pasión y de repente me embarco en situaciones que muchos me dicen: ‘para que vas para allá’, no es el caso, porque yo pienso que este paso tiene muchas más cosas positivas que negativas y pienso que va a terminar bien”, cerró Fernando Díaz.