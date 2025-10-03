;

VIDEO. Los Tenores anticiparon el crucial partido de La Roja ante Egipto en el Mundial Sub 20

En el programa de este viernes, nuestros panelistas comentaron el vital duelo que deberá enfrentar Chile en el Estadio Nacional, el alta médica de Patricio Toledo y más.

En la edición de Los Tenores de este viernes 3 de octubre, nuestros panelistas anticiparon el crucial duelo de La Roja ante Egipto en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20.

Cristian Arcos, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas celebraron el alta médica de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió en el Claro Arena y la denuncia en contra de Pablo Milad por maltrato en contra de una trabajadora.

Además, comentaron la actualidad de la Universidad de Chile y Colo Colo, donde los albos lamentaron el fallecimiento de Sorana Ivancic, esposa del ex DT del “Cacique”, Mirko Jozic.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 3 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

