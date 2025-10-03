;

Acusan presunto maltrato de Pablo Milad a voluntaria del Mundial Sub 20 en el Estadio El Teniente

El presidente de la ANFP protagonizó un incidente en el reducto de Rancagua.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, protagonizó un incidente con una mujer que forma parte del equipo de voluntarios del Mundial Sub 20. El hecho ocurrió este jueves, en el marco de los partidos que se llevaron a cabo en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Según información de ADN Deportes, el mandamás del fútbol chileno llegó al reducto rancagüino en un vehículo para ingresar al sector de estacionamiento VIP. Sin embargo, la voluntaria que estaba a cargo de validar su ingreso, no lo autorizó, porque el dirigente no tenía en ese momento la acreditación requerida para entrar a esa zona. Esto causó la molestia de Milad.

De acuerdo a la versión de testigos, la situación habría derivado en un presunto maltrato del presidente de la ANFP a la mujer que no lo dejó entrar al estacionamiento VIP.

En su versión de los hechos, la persona afectada asegura que recibió maltrato por parte de Pablo Milad, al punto de sentirse humillada, lo que la llevó a romper en llanto.

Otro testigo señaló que la voluntaria, al ver que Milad no contaba con la acreditación, no aceptó razones y no dejó hablar al dirigente. Un tercero resolvió la situación y propició el ingreso del mandamás del fútbol chileno.

Una de las personas que iba la caravana de Pablo Milad indicó que, efectivamente, hubo una descoordinación de protocolo en torno al acceso de autoridades al estacionamiento VIP.

