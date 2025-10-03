;

Patricio Toledo es dado de alta tras sufrir infarto en plena cancha: “Pasó en el lugar y momento preciso”

El exportero agradeció el apoyo de sus excompañeros en cancha para brindarle los auxilios médicos oportunamente.

Carlos Madariaga

A menos de una semana de haber paralizado al mundo del fútbol luego de sufrir un infarto al miocardio en la disputa del partido de exhibición “Adiós Cruzados”, Patricio Toledo fue dado de alta este viernes.

“Uno no dimensiona el trabajo que se hace en un hospital y lo que se ha hecho acá conmigo es fundamental. Agradezco a todos quienes me han ayudado. Sin ellos, no estaría acá. Me cuidaron hasta que me vieron como estoy hoy. Agradeceré el resto de mi vida por esto, que ojalá sea mucha, para que yo regresara y el de arriba me regresara para abajo. Algo importante tengo que hacer en esta vida para que me dieran esta segunda oportunidad”, expresó el exportero, que se expresó emocionado ante todo lo vivido, advirtiendo que tuvo también problemas médicos anteriormente.

“Uno no dimensiona el cariño y amor que la gente te tiene. Tengo la suerte de haberme encontrado en el camino con unos ángeles, pasó en el lugar y momento preciso. Tuve un aviso tres semanas atrás”, reconoció.

“Me gustaría decir muchas cosas, pero el agradecimiento va a estar eternamente a toda la gente que estuvo en el estadio y a mis compañeros que se acercaron y me rehabilitaron en la primera parte”, remarcó Patricio Toledo, valorando también (y bromeando) con los primeros auxilios que recibió.

A la “Vieja” Reinoso, el “Huaso” Álvarez, el ”Chico” Valenzuela, que son los que ví en ese momento, gracias, y sobre todo a Reinoso. Lo tengo medio amenazado porque me dio muchos besos y se aprovechó del tema. Le debo parte de mi vida el estar acá“, cerró el exarquero de la UC.

