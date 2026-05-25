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Otro seleccionado chileno aparece en la órbita de Independiente: Gustavo Quinteros analiza el fichaje

El mediocampista podría sumarse a la colonia chilena en Avellaneda, integrada actualmente por Maximiliano Gutiérrez, Luciano Cabral y Lautaro Millán.

Javier Catalán

Getty Images

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Independiente se ha convertido en uno de los equipos que más futbolistas chilenos ha reunido en su plantel durante el último tiempo y ahora podría sumar otro nombre nacional a sus filas.

Actualmente, Maximiliano Gutiérrez, Luciano Cabral y Lautaro Millán integran el plantel del “Rojo”, mientras que hasta hace poco Felipe Loyola era una de las grandes figuras del equipo antes de partir al Pisa.

Ahora, con el “Rey de Copas” planificando el Torneo Clausura tras una decepcionante primera parte de la temporada, Gustavo Quinteros ya comenzó a solicitar refuerzos para intentar pelear por títulos, y ahí apareció el nombre de otro seleccionado chileno.

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Según informó el medio partidario Rojos de Pasión, el nombre de Rodrigo Echeverría fue acercado a la dirigencia y actualmente está siendo evaluado tanto por la gerencia deportiva como por el propio entrenador ex Colo Colo.

El mediocampista de 31 años milita actualmente en León de México, donde es titular indiscutido y disputó todos los partidos de su equipo en el Torneo Clausura. Además, mantiene contrato vigente hasta 2027.

Por estos días, el exjugador de Universidad de Chile y Everton se encuentra trabajando junto a Chile tras ser convocado por Nicolás Córdova para los amistosos frente a Portugal y RD Congo.

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