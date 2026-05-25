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VIDEO. El increíble dato de ‘Davo Xeneixe’ que involucra descenso de River y derrota ante Belgrano: “No puede ser casualidad...”

El streamer tomó tres fechas claves del ‘millonario’ y esto sorprendió a todos.

Felipe Romo

El increíble dato de ‘Davo Xeneixe’ que involucra descenso de River y derrota ante Belgrano: “No puede ser casualidad...”

Belgrano hizo historia y conquistó su primer título profesional en la primera división del fútbol argentino tras derrotar River Plate por 3-2 en Córdoba.

Este partido también refrescó la memoria de los fanáticos del fútbol, ya que el “pirata” también fue el club que envió al “millonario” al descenso en aquel fatídico 2011. En aquella ocasión el marcador fue un 3-1 global a favor de Belgrano tras empatar en el Estadio Monumental.

Estas fechas fueron tema de discusión en el último directo del streamer argentino “Davo Xeneixe”, quien contó que había escuchado una coincidencia en tres fechas claves en la historia de su máximo rival: su descenso, la final de la Copa Libertadores 2018 y su derrota en el último duelo.

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El influencer primero le preguntó a ChatGPT la cantidad de días que habían pasado del 26 de junio de 2011 (descenso) al 9 de diciembre de 2018 (victoria en Libertadores ante Boca): la respuesta fue 2723.

Luego “Davo” hizo lo mismo pero desde 2018 hasta el 24 de mayo de 2026, fecha en que River Plate cayó ante Belgrano: nuevamente fueron 2723 días.

“No sé que pero algo se cerró hoy, no puede ser tan casualidad. Algo hoy acaba de fallecer pero no sé que. No sé si es a favor de Boca o de River”, dijo sorprendido.

“No puede ser otro guiño, algo cambió en la historia moderna del fútbol. Veremos si el jueves Boca pasa (a octavos de Libertadores) yo lo tomaré como una señal. No sé que probabilidades había de que pasara esto”, cerró.

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