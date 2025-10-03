Palestino tendría fecha definida para estrenar su nueva luminaria artificial en La Cisterna

El pasado lunes, Palestino comenzó la instalación de las torres de iluminación artificial en el Estadio Municipal de La Cisterna, lo que marcará importante hito en la historia del cuadro árabe.

Es que por años los “Baisanos” se han visto obligados a jugar sus partidos del Campeonato Nacional a primera hora, debido a que el reducto donde habitualmente ejercen su localía no contaba con luz artificial.

La modificación que tendrá el recinto es considerado como un hecho histórico para el club y, previo a la reanudación del torneo local, el “Tino-Tino” ya tendría definida la fecha para estrenar la nueva luminaria.

Según información de ADN Deportes, Palestino recibirá a Everton el viernes 24 de octubre a las 19:00 horas en La Cisterna, en un partido correspondiente a la fecha 25 del Campeonato Nacional y que marcará un acontecimiento único en el estadio ubicado en el sector sur de Santiago.

Actualmente, el equipo de Lucas Bovaglio marcha en el sexto lugar de la tabla con 39 puntos, aunque a solo dos de O’Higgins de Rancagua, que por ahora estaría abrochando el Chile 2 de la Copa Libertadores.