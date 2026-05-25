Detienen a carabinero, guardia del Palacio de La Moneda, buscado por homicidio tras persecución vial en Talcahuano

Un grave y complejo vuelco judicial remece a las filas institucionales de Carabineros de Chile. Hace solo unos minutos se confirmó la detención, en la ciudad de Santiago, de un funcionario policial en servicio activo que se desempeñaba formalmente como miembro de la Guardia de Palacio en La Moneda. Al uniformado se le imputa autoría directa en el delito de homicidio en contra de un conductor civil.

El arresto fue ejecutado en la Región Metropolitana por detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), dando cumplimiento a una orden judicial emanada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano. Debido a que la captura se materializó en Santiago, se reportó que el carabinero enfrentará su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos de manera telemática durante la jornada de este martes ante el tribunal del sur del país.

El origen de la tragedia: Choque y persecución en el Biobío

Los hechos que originaron la drástica orden de detención se remontan a la noche del pasado sábado 9 de mayo en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío. En dicha oportunidad, el funcionario de la Guardia de Palacio se encontraba de franco circulando en su automóvil particular en compañía de su pareja, quien también pertenece a las filas de Carabineros, y uno de sus cuñados.

Mientras se trasladaban por la zona, el vehículo del policía fue colisionado de forma violenta por otro automovilista que conducía en evidente estado de ebriedad. Lejos de detenerse a prestar auxilio o regularizar el siniestro, el conductor de la camioneta impactante decidió darse a la fuga a alta velocidad para evadir la acción de la justicia.

Ante esto, el carabinero hoy detenido resolvió iniciar una intensa persecución vehicular detrás del infractor para evitar su escape. De acuerdo a los antecedentes preliminares que maneja el Ministerio Público, dicha persecución vial habría culminado de forma trágica con el fallecimiento del chofer ebrio en circunstancias que, para el ente persecutor y las policías, configuran un delito de homicidio consumado y no una mera situación de legítima defensa o accidente derivado.