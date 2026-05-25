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VIDEO. El tremendo blooper de futbolista de Belgrano en celebración del título que dio la vuelta al mundo: “¡Agachate!"

Santiago Longo protagonizo el registro que se captó en vivo.

Felipe Romo

El tremendo blooper de futbolista de Belgrano en celebración del título que dio la vuelta al mundo: “¡Agachate!&quot;

Belgrano hizo historia tras derrotar a River Plate por 3-2 en una fenomenal remontada en cinco minutos que le dio su primer título en la primera profesional del fútbol argentino.

Las celebraciones no solo del plantel del “pirata”, si no también de toda la ciudad de Córdova incluyó un bus caravana en el que recorrieron las calles mostrando el trofeo y disfrutando con los hinchas.

Esto fue transmitido en vivo por la señal de ESPN que captó un doloroso blooper por parte de un futbolista del flamante campeón.

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Santiago Longo estaba saludando a la gente mientras el bus avanzaba por la carretera, pero un letrero metálico se acercaba. Si bien el resto de sus compañeros pudo evadirlo, el volante argentino no pudo.

Los panelistas del programa notaron eso y dijeron “¡agachate!“ mientras miraban las imágenes, el cabezazo de Longo fue notable y desató algunas risas en los presentes.

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