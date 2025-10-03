Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 3 de octubre y quién transmite por TV?
La agenda de encuentros de la cita planetaria en Chile para este viernes contempla cuatro juegos.
Hoy, viernes 3 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile.
La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.
Grupo B
La programación del Mundial Sub 20 hoy 3 de octubre comenzará las 17:00 horas, con dos duelos en paralelo por el cierre de esta zona.
Uno será en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Panamá enfrentará a Corea del Sur, encuentro que tendrá transmisión de D Sports.
En otro se desarrollará en el Estadio Nacional, recinto en que Ucrania enfrentará a Paraguay. El partido será transmisión de D Sports.
Grupo A
Esta zona tendrá su resolución a contar de las 20:00 horas, con dos choques en paralelo.
Uno será en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Japón enfrentará a Nueva Zelanda, encuentro que tendrá transmisión de D Sports.
En otro se desarrollará en el Estadio Nacional, recinto en que Chile desafiará a Egipto. El partido será transmisión de ADN Deportes, y por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.