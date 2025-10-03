No es solo el padre: el polémico negocio de la madre de Lamine Yamal lucrando con la fama del futbolista

La madre de Lamine Yamal, una de las grandes figuras y promesas del FC Barcelona, ha sorprendido con una iniciativa que mezcla glamour, negocio y polémica.

Sheila Ebana se ha convertido en anfitriona de momentos exclusivos y muy controversiales. Al igual que el padre del futbolista, está bajo el foco por ‘aprovechar’ la fama obtenida por su hijo.

Apuntada por no tener mérito propio, recibió un sinfín de críticas por organizar una exclusiva cena en el Nobu Hotel London Portman Square para el próximo 7 de noviembre.

La experiencia, organizada por la empresa JEN C Events, se publicita con un lema tan directo como llamativo: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”.

Aunque el reclamo gira en torno a la figura de Ebana, el seleccionado español no estará presente, ya que al día siguiente su equipo se enfrenta al Celta de Vigo en La Liga.

El evento contempla diferentes categorías de entrada. La más asequible, de 150 euros, incluye un menú de tres platos y una copa de champán en el cóctel de bienvenida. El paquete intermedio, conocido como Silver Ticket, ofrece además una botella de vino en mesa.

La modalidad VIP, que alcanza los 800 euros, incluye mesa preferente, barra libre, champán de bienvenida y fotografía con la anfitriona.

El programa de la velada combina gastronomía, música en directo y DJ hasta el cierre, con un aforo limitado a 400 asistentes mayores de 18 años.

Polémica curiosidad

Aunque se presenta como una “gala navideña de alto nivel”, la propuesta ha desatado opiniones encontradas. En el programa El tiempo justo de Telecinco, donde se mostró la invitación, varios comentaristas cuestionaron que el principal atractivo sea la madre del futbolista y no el propio jugador.

Para algunos, se trata de un gesto legítimo de una madre orgullosa que busca rentabilizar la notoriedad de su hijo; para otros, refleja cómo el entorno de ciertas estrellas aprovecha la fama para fines económicos.

Un entorno mediático controvertido

La proyección meteórica de Lamine Yamal, llevándolo de ser un joven menor de edad debutante a luchar por el Balón de Oro, ha convertido a su familia en protagonistas involuntarios de la atención mediática.

Sus padres, en especial su padre Mounir Nasraoui, no han dudado en aparecer públicamente en situaciones polémicas.

Entre gestos de orgullo, estrategias de exposición mediática y reclamos encendidos, la familia de Lamine Yamal parece decidida a mantener el foco público, incluso fuera del campo de juego.